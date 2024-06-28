Астроном Кошман рассказала об условиях для наблюдения серебристых облаков

Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман рассказала, какими должны быть условия для наблюдения серебристых облаков.

«Они светятся и представляют собой голубоватую паутинку на небе. В основном их наблюдают с середины июня до середины июля», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, на частицах пыли конденсируется водяной пар, который превращается в кристаллики льда при низкой температуре.

«Солнечный свет рассеивается этими кристалликами, и мы видим такое красивое явление», — пояснила Кошман.

Как отметила эксперт, наблюдать эти облака лучше всего около полуночи при ясной погоде.

«Смотреть при этом нужно на север, и лучше, чтобы рядом не было высоких домов, потому что в столичном небе серебристые облака появляются на высоте около 20 градусов над горизонтом», — добавила она.

Ранее директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов высказался о формировании нового суперцентра на Солнце.