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Метеоролог Позднякова прокомментировала жару в столичном регионе

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Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала жаркую погоду в Московском регионе.
Метеоролог Позднякова прокомментировала жару в столичном регионе
  • globallookpress.com
  • © Belkin Alexey/news.ru

В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что в предстоящие выходные дни ожидается +29 °С, что считается жаркой погодой для города.

«Влажность воздуха в воскресенье увеличится, и при столь высокой температуре будет довольно душно. Погода для метеочувствительных людей будет не очень благоприятной. Особенно в воскресенье», — сказала эксперт.

По её словам, в начале июля температура воздуха достигнет отметки +30 °С.

«Как долго сохранится жара, сказать сложно, разные модели показывают по-разному. Погоду определяет сейчас один антициклон, а потом придёт следующий, и мы будем находиться между ними», — добавила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили о сильном ветре 29 июня.

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