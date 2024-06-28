Метеоролог Позднякова прокомментировала жару в столичном регионе

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прокомментировала жаркую погоду в Московском регионе.

В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что в предстоящие выходные дни ожидается +29 °С, что считается жаркой погодой для города.

«Влажность воздуха в воскресенье увеличится, и при столь высокой температуре будет довольно душно. Погода для метеочувствительных людей будет не очень благоприятной. Особенно в воскресенье», — сказала эксперт.

По её словам, в начале июля температура воздуха достигнет отметки +30 °С.

«Как долго сохранится жара, сказать сложно, разные модели показывают по-разному. Погоду определяет сейчас один антициклон, а потом придёт следующий, и мы будем находиться между ними», — добавила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в ГУ МЧС России по Свердловской области предупредили о сильном ветре 29 июня.