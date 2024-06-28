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В Удмуртии спрогнозировали рост численности клещей во второй половине года

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В Удмуртии прогнозируется увеличение количества клещей во второй половине 2024 года.
В Удмуртии спрогнозировали рост численности клещей во второй половине года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Рост численности клещей связан с природно-климатическими условиями, благоприятными для этих насекомых.

С начала года в регионе от присасывания клещей пострадали более 11,6 тыс. жителей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Ранее сообщалось, что более 18,5 тыс. жителей Свердловской области пострадали от клещей с начала года.

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