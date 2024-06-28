RT в Telegram
Подпишись

Всероссийский фестиваль колокольного звона пройдёт в Елабуге

Короткая ссылка
Всероссийский фестиваль колокольного звона состоится 2—4 августа в Елабуге в рамках ежегодной Спасской ярмарки.
Всероссийский фестиваль колокольного звона пройдёт в Елабуге
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Цель фестиваля — популяризация звонарного искусства и создание площадки для обмена опытом между звонарями из разных регионов.

Среди участников — звонари, фольклорные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, мастера игры на древнерусских инструментах.

Программа включает мастер-классы, выставки, творческие встречи.

Ранее сообщалось, что традиционный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» состоится в городском Ледовом дворце 17 и 18 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить