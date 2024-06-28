Всероссийский фестиваль колокольного звона пройдёт в Елабуге
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Цель фестиваля — популяризация звонарного искусства и создание площадки для обмена опытом между звонарями из разных регионов.
Среди участников — звонари, фольклорные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, мастера игры на древнерусских инструментах.
Программа включает мастер-классы, выставки, творческие встречи.
Ранее сообщалось, что традиционный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» состоится в городском Ледовом дворце 17 и 18 июля.