Всероссийский фестиваль колокольного звона пройдёт в Елабуге

Всероссийский фестиваль колокольного звона состоится 2—4 августа в Елабуге в рамках ежегодной Спасской ярмарки.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Цель фестиваля — популяризация звонарного искусства и создание площадки для обмена опытом между звонарями из разных регионов.

Среди участников — звонари, фольклорные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, мастера игры на древнерусских инструментах.

Программа включает мастер-классы, выставки, творческие встречи.

Ранее сообщалось, что традиционный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» состоится в городском Ледовом дворце 17 и 18 июля.