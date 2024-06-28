Реставраторы нашли греческие рукописи в книге Симеона Полоцкого из РНБ
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Об этом сообщает «Реальное время».
Книга попала в РНБ из Санкт-Петербургской духовной семинарии.
«Сейчас появление этой книги — большая загадка. Три книги, которые находятся в фонде библиотеки, разные по содержанию. Если он взял их с собой из Полоцка, тогда, возможно, что греческие листочки были вклеены именно там», — заявил заведующий отделом редких книг РНБ Николай Николаев.
По его словам, это детективные ходы, которые специалисты постараются пройти.
Ранее сообщалось, что археологи нашли захоронения XVIII века до нашей эры в Самарской области.