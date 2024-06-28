Реставраторы нашли греческие рукописи в книге Симеона Полоцкого из РНБ

Реставраторы нашли три греческие рукописи XIV — XV веков в книге Симеона Полоцкого, хранящейся в Российской национальной библиотеке.

Об этом сообщает «Реальное время».

Книга попала в РНБ из Санкт-Петербургской духовной семинарии.

«Сейчас появление этой книги — большая загадка. Три книги, которые находятся в фонде библиотеки, разные по содержанию. Если он взял их с собой из Полоцка, тогда, возможно, что греческие листочки были вклеены именно там», — заявил заведующий отделом редких книг РНБ Николай Николаев.

По его словам, это детективные ходы, которые специалисты постараются пройти.

Ранее сообщалось, что археологи нашли захоронения XVIII века до нашей эры в Самарской области.