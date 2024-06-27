Первый этап благоустройства парка «Сокольники» начался в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО.
Проект рассчитан на три года, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
По его словам, в текущем году специалисты обновят территорию на окраине парка общей площадью более 88 га. На некоторые участки, где проводятся работы, доступ посетителей уже ограничен.
Планируется привести в порядок инфраструктуру парка, добавить пешеходные дорожки, положить новое покрытие на «Тропе здоровья», обновить детские площадки, заменить спортивные тренажёры, скамьи и навесы.
«Все работы будут проводиться максимально бережно с учётом уникального природного ландшафта парка», — подчеркнул заммэра.
Ранее НСН сообщала, что в Москве почти завершено благоустройство территории, прилегающей к столичному вокзалу «Печатники».