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Специалист Кирюшкин рассказал о популярных средствах общения хакеров

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Руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин рассказал, какие средства общения хакеров считаются самыми популярными.
Специалист Кирюшкин рассказал о популярных средствах общения хакеров
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«С 1 января по 24 июня 2024 года для общения злоумышленники чаще всего использовали Telegram и личные сообщения на форумах. За этот период было зафиксировано более 66 000 упоминаний Telegram и более 22 000 упоминаний личных сообщений на форумах для связи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, помимо Telegram, хакеры нередко используют такие сервисы, как Tox, Jabber и Discord.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.

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