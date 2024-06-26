Специалист Кирюшкин рассказал о популярных средствах общения хакеров

Руководитель BI.ZONE Brand Protection Дмитрий Кирюшкин рассказал, какие средства общения хакеров считаются самыми популярными.

«С 1 января по 24 июня 2024 года для общения злоумышленники чаще всего использовали Telegram и личные сообщения на форумах. За этот период было зафиксировано более 66 000 упоминаний Telegram и более 22 000 упоминаний личных сообщений на форумах для связи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, помимо Telegram, хакеры нередко используют такие сервисы, как Tox, Jabber и Discord.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.