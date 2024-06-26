Специалист Кирюшкин рассказал о популярных средствах общения хакеров
- Gettyimages.ru
- © South_agency
«С 1 января по 24 июня 2024 года для общения злоумышленники чаще всего использовали Telegram и личные сообщения на форумах. За этот период было зафиксировано более 66 000 упоминаний Telegram и более 22 000 упоминаний личных сообщений на форумах для связи», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, помимо Telegram, хакеры нередко используют такие сервисы, как Tox, Jabber и Discord.
Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский в беседе с НСН высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.