На выставке «Россия» состоятся заключительные концерты проекта «Музыка в метро»

На международной выставке-форуме «Россия» состоятся заключительные концерты проекта «Музыка в метро».

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Продолжается шестой сезон проекта «Музыка в метро». Артисты активно выступают на площадках метро и за его пределами. Только на выставке «Россия» прошло уже более 60 концертов наших исполнителей», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выступления проходят в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал приём заявок на участие в новом проекте «Искусство в метро».