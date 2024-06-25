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На выставке «Россия» состоятся заключительные концерты проекта «Музыка в метро»

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На международной выставке-форуме «Россия» состоятся заключительные концерты проекта «Музыка в метро».
На выставке «Россия» состоятся заключительные концерты проекта «Музыка в метро»

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Продолжается шестой сезон проекта «Музыка в метро». Артисты активно выступают на площадках метро и за его пределами. Только на выставке «Россия» прошло уже более 60 концертов наших исполнителей», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Выступления проходят в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что в столице стартовал приём заявок на участие в новом проекте «Искусство в метро».

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