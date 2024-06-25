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Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области ещё на сутки

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В ГУ МЧС России по Свердловской области заявили о продлении штормового предупреждения до 26 июня.
Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области ещё на сутки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«По данным синоптиков, 26 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 м/с», — сказали в региональном МЧС.

Также в регионе ожидается похолодание ночью до +12 °С, днём температура воздуха составит +16...+21 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.

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