Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области ещё на сутки

В ГУ МЧС России по Свердловской области заявили о продлении штормового предупреждения до 26 июня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«По данным синоптиков, 26 июня местами в регионе ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 м/с», — сказали в региональном МЧС.

Также в регионе ожидается похолодание ночью до +12 °С, днём температура воздуха составит +16...+21 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на предстоящей неделе.