В Петербурге завершили ремонт Поцелуева моста

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга заявили о завершении ремонта Поцелуева моста.

Об этом сообщает neva.today.

Мост был повреждён в результате ДТП с автобусом.

Специалисты «Мостотреста» восстановили историческую решётку и вернули её на место.

Звенья решётки были изготовлены в XX веке на заводе «Русский Провиданс» в Мариуполе и имеют историческую ценность.

Ранее сообщалось, что власти согласовали проект реставрации и ремонта памятника архитектуры «Жилой дом на участке А.А. Афанасьевой» в Самаре, построенного в 1930 году.