В Петербурге завершили ремонт Поцелуева моста
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Об этом сообщает neva.today.
Мост был повреждён в результате ДТП с автобусом.
Специалисты «Мостотреста» восстановили историческую решётку и вернули её на место.
Звенья решётки были изготовлены в XX веке на заводе «Русский Провиданс» в Мариуполе и имеют историческую ценность.
Ранее сообщалось, что власти согласовали проект реставрации и ремонта памятника архитектуры «Жилой дом на участке А.А. Афанасьевой» в Самаре, построенного в 1930 году.