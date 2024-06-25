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В Петербурге завершили ремонт Поцелуева моста

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В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга заявили о завершении ремонта Поцелуева моста.
В Петербурге завершили ремонт Поцелуева моста
  • Gettyimages.ru
  • © Vladislav Zolotov

Об этом сообщает neva.today.

Мост был повреждён в результате ДТП с автобусом.

Специалисты «Мостотреста» восстановили историческую решётку и вернули её на место.

Звенья решётки были изготовлены в XX веке на заводе «Русский Провиданс» в Мариуполе и имеют историческую ценность.

Ранее сообщалось, что власти согласовали проект реставрации и ремонта памятника архитектуры «Жилой дом на участке А.А. Афанасьевой» в Самаре, построенного в 1930 году.

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