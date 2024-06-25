Умер экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов

Скончался экс-солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Большого театра.

«Коллектив Большого театра выражает соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с Маркеловым пройдёт 26 июня в морге Городской клинической больницы №29 имени Н.Э. Баумана в Москве.

Ранее умер солист Самарского театра оперы и балета Валерий Бондарев.

Также на 88-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Свербилова.