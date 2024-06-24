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Синоптик Шувалов рассказал об отличиях тропического дождя и мегаливня

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал разницу между тропическим дождём и мегаливнем.

«Надо понимать, что очень сильные ливни — это когда более 50 мм осадков, больше 30 мм. Тропические ливни дают именно этот диапазон — от 30 до 100 или даже до 120 мм», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Он также добавил, что в столице самый сильный дождь — это 65 мм за 12 часов.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что до июля в Московском регионе не ожидается ни существенных осадков, ни 30-градусной жары.

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