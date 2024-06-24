Синоптик Шувалов: выпускные в Москве и Петербурге будут без дождей
«Очень тёплая погода ждёт выпускников этого года в средней полосе России, на северо-западе и на юге. В Санкт-Петербурге на 28 июня ожидается +27...+29 °С днём, до +28 °С днём ожидается в Москве и Подмосковье», — заявил эксперт в беседе с НСН.
Он также отметил, что в Поволжье и на Урале ожидается более прохладная погода — около +20 °С.
Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что до июля в Московском регионе не ожидается ни существенных осадков, ни 30-градусной жары.