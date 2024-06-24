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Синоптик Шувалов: выпускные в Москве и Петербурге будут без дождей

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Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в Москве и Санкт-Петербурге выпускные будут без дождей.

«Очень тёплая погода ждёт выпускников этого года в средней полосе России, на северо-западе и на юге. В Санкт-Петербурге на 28 июня ожидается +27...+29 °С днём, до +28 °С днём ожидается в Москве и Подмосковье», — заявил эксперт в беседе с НСН.

Он также отметил, что в Поволжье и на Урале ожидается более прохладная погода — около +20 °С.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что до июля в Московском регионе не ожидается ни существенных осадков, ни 30-градусной жары.

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