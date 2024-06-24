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В Москве отремонтировали 133 дома с замковыми камнями на фасадах

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В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о завершении ремонта 133 домов с замковыми камнями на фасадах.
В Москве отремонтировали 133 дома с замковыми камнями на фасадах
  • © Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Замковый камень — это один из узнаваемых классических архитектурных элементов. Обычно он находится в вершине свода или арки, часто над окном или дверью. Замковым его называют потому, что при выкладке его вставляют последним и он запирает другие клинчатые камни, придавая конструкции прочность», — отметили в ведомстве.

В числе отремонтированных зданий — дом 1910 года постройки на улице Малая Полянка и сооружение в стиле советской неоклассики на проспекте Мира.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отреставрируют фасад здания Иоанновского монастыря.

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