В Москве отремонтировали 133 дома с замковыми камнями на фасадах
- © Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Замковый камень — это один из узнаваемых классических архитектурных элементов. Обычно он находится в вершине свода или арки, часто над окном или дверью. Замковым его называют потому, что при выкладке его вставляют последним и он запирает другие клинчатые камни, придавая конструкции прочность», — отметили в ведомстве.
В числе отремонтированных зданий — дом 1910 года постройки на улице Малая Полянка и сооружение в стиле советской неоклассики на проспекте Мира.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отреставрируют фасад здания Иоанновского монастыря.