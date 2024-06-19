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Синоптик Ильин спрогнозировал облачную погоду в Подмосковье в выходные

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Московской области в ближайшие выходные. По его словам, будет облачно.
Синоптик Ильин спрогнозировал облачную погоду в Подмосковье в выходные
  • РИА Новости

«Так, в субботу вероятность дождей мала. Днём столбики термометров поднимутся до +20...+25 °С, а ночью — от +9 до +14 °С. Отмечу, что на выходных температура воздуха будет зависеть от количества облаков на небе: чем их будет больше, тем будет теплее», — цитирует эксперта Regions.ru.

Как отметил Ильин, ветер будет слабым — до 11 м/с.

В воскресенье днём ожидается +14...+19 °С, ночью — +9...+14 °С.

«Для данного периода эти показатели на 0,7—0,8 градуса ниже нормы», — добавил эксперт.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировала частые грозы в московском регионе.

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