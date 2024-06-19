Специалист Киселёв высказался о погодных аномалиях

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Петербурге Андрей Киселёв высказался о погодных аномалиях.

«И действительно, те тенденции, которые имеют место, в частности повышение температуры, изменение режима осадков, изменение циркуляции воздушных масс и так далее, они происходят, равно как и учащение всяких аномальных погодных явлений. И никуда от этого не деться», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в будущем такие явления могут происходить ещё более часто.

Как отметил эксперт, сделать с этим ничего нельзя, так как погодная стихия сильнее человека.

«Но поскольку частота подобных событий, по мнению многих специалистов, обусловлена именно антропогенным фактором, то есть изменениями климата вследствие влияния человека на природу, то меры, которые предпринимаются и будут предприниматься, чтобы уменьшить влияние на климат, они не могут сказаться быстро», — добавил он.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировала частые грозы в московском регионе.