Число памятников культурного наследия в Ставропольском крае достигло 3,9 тысячи

Количество памятников культурного наследия в Ставропольском крае достигло почти 3,9 тыс. В 2023 году выявили 145 таких объектов.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики главы и правительства региона.

За состоянием памятников следит региональное управление по сохранению и госохране объектов культурного наследия.

В 2023 году начались работы по реставрации 72 культурных и исторических объектов, среди которых дом в Пятигорске, где жил Михаил Лермонтов.

«Мы видим рост интереса к сохранению объектов культурного наследия у земляков. Не менее важно это и для развития туризма: гости края хотят видеть уникальность наших городов и сёл. А это, в свою очередь, даёт прирост в экономике. Поэтому мы обязаны приложить все усилия для сохранения памятных мест Ставрополья. Ставлю задачу — продолжить эту работу», — заявил губернатор Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге к 2026 году отреставрируют два объекта культурного наследия — «Дом Н.Н. Целибеева» и «Дом И.А. Афанасьева».