УрФУ выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Эльдара Рязанова

Уральский федеральный университет выразил соболезнования в связи со смертью Эммы Абайдуллиной, выпускницы УрФУ и вдовы режиссёра Эльдара Рязанова.

«Искренне соболезнуем утрате. Эмма Валериановна была талантливой журналисткой, творчески одарённым человеком, нашей землячкой и выпускницей», — заявил заместитель проректора по информационной политике и продвижению Дмитрий Бенеманский в беседе с URA.RU.

По его словам, после выпуска Абайдуллина бывала в вузе, в том числе по делам кинематографистов, с теплотой отзывалась о журфаке и студентах.

Режиссёр Эльдар Рязанов умер 30 ноября 2015 года.

18 июня стало известно о смерти французской актрисы Анук Эме, сыгравшей главную роль в фильме «Мужчина и женщина».