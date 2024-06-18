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УрФУ выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Эльдара Рязанова

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Уральский федеральный университет выразил соболезнования в связи со смертью Эммы Абайдуллиной, выпускницы УрФУ и вдовы режиссёра Эльдара Рязанова.
УрФУ выразил соболезнования в связи со смертью вдовы Эльдара Рязанова
  • РИА Новости

«Искренне соболезнуем утрате. Эмма Валериановна была талантливой журналисткой, творчески одарённым человеком, нашей землячкой и выпускницей», — заявил заместитель проректора по информационной политике и продвижению Дмитрий Бенеманский в беседе с URA.RU.

По его словам, после выпуска Абайдуллина бывала в вузе, в том числе по делам кинематографистов, с теплотой отзывалась о журфаке и студентах.

Режиссёр Эльдар Рязанов умер 30 ноября 2015 года.

18 июня стало известно о смерти французской актрисы Анук Эме, сыгравшей главную роль в фильме «Мужчина и женщина».

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