Режиссёр Крыжовников возглавит жюри кинофестиваля в Геленджике

Жюри кинофестиваля «Маяк 2024» в Геленджике возглавит режиссёр Жора Крыжовников.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу организаторов.

В основном конкурсе кинофестиваля представлены номинации — «Лучший фильм», «Лучшая работа режиссёра», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучший дебют».

Заявки на участие принимаются до 1 августа включительно на сайте кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд и её музыкальный проект «Мандрагора» выступят на открытии фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде.