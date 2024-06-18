Специалист Марьинский назвал фумигаторы лучшим способом защититься от комаров
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«Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов установку противомоскитной сетки. В комбинации эти два метода способны эффективно защитить дом от комаров», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, на природе лучшим средством от комаров являются спреи-репелленты, главное — пользоваться ими строго по инструкции.
Марьинский не рекомендует использовать различные эфирные масла и одеколон.
Ранее врач-дезинфектолог Николай Дубинин в беседе с телеканалом «Звезда» посоветовал не использовать фумигаторы от комаров в течение всей ночи, особенно там, где есть маленькие дети.