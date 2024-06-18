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Специалист Марьинский назвал фумигаторы лучшим способом защититься от комаров

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил, что лучший способ защититься от комаров в квартире — использование фумигаторов.
Специалист Марьинский назвал фумигаторы лучшим способом защититься от комаров
  • Gettyimages.ru

«Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов установку противомоскитной сетки. В комбинации эти два метода способны эффективно защитить дом от комаров», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, на природе лучшим средством от комаров являются спреи-репелленты, главное — пользоваться ими строго по инструкции.

Марьинский не рекомендует использовать различные эфирные масла и одеколон.

Ранее врач-дезинфектолог Николай Дубинин в беседе с телеканалом «Звезда» посоветовал не использовать фумигаторы от комаров в течение всей ночи, особенно там, где есть маленькие дети.

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