Певица Белинда Дэвидс заявила, что хотела бы поработать с российскими музыкантами

Певица Белинда Дэвидс, участвующая в концертах «Уитни Хьюстон шоу», заявила, что хотела бы поработать с российскими музыкантами.

В беседе с НСН артистка отметила, что обожает Эдварда Хачаряна, с которым выступит в России.

«Да, конечно, я бы хотела поработать с другими российскими музыкантами, но это уже не будут песни Уитни Хьюстон, это будут уже мои песни. Не буду называть имена российских артистов, которых я слушаю, так как не знаю, как правильно произносятся их имена. Но я всегда так или иначе ловлю себя на том, что смотрю и слушаю российских исполнителей», — сообщила Дэвидс.

По её словам, она хотела бы сочинить песню для российской аудитории на русском языке.

Ранее рок-музыкант, сооснователь рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин заявил, что новый музыкальный альбом коллектива выйдет в 2025 году.