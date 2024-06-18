В Подмосковье заявили об увеличении популяции чёрных коршунов

В Московской области стали чаще встречаться краснокнижные чёрные коршуны.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии и природопользования.

«В прошлом году в рамках мониторинга редких видов для ведения Красной Книги Московской области на территории региона специалисты уже отмечали увеличение популяции чёрного коршуна. Этих птиц часто замечали на севере, востоке и западе региона», — сказал глава ведомства Тихон Фирсов.

По его словам, в этом году чёрные коршуны также часто встречаются и осваивают новые территории.

Ранее сообщалось, что в Баренцевом море у Териберки Мурманской области спасли запутавшегося в сетях краснокнижного горбатого кита-детёныша.