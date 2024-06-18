Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT о похолодании в Москве с четверга, 20 июня.

«Циклон стоит у нас в Московской области, от него атмосферный фронт уходит на восток. По югу погода жарче, по северу — попрохладнее. Сегодня и завтра более тёплая погода, с четверга будет похолодание», — поделился Цыганков.

Синоптик добавил, что на этой неделе в среду переменная облачность и без осадков, а в остальные дни под влиянием холодного фронта ожидаются кратковременные дожди.

«Температура сегодня +24...+26 °С, в среду +26...+28 °С. В четверг +20...+22 °С, в пятницу +17...+22 °С, в субботу +17...+22 °С, воскресенье +18...+23 °С. Ночные температуры: завтра +17...19 °С, а дальше прохладнее +8...+13 °С, на воскресенье +9...+14 °С», — добавил он.

Ранее стало известно, что движение на участке Боровского шоссе в Москве перекрыли из-за сильных осадков.