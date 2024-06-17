РЭО запустил акцию по сбору макулатуры совместно с детскими садами
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Об этом сообщает 360.ru.
«Любовь к природе и бережное отношение к ней важно прививать с самого юного возраста. Акция по сбору макулатуры «Спасаем деревья с Эколятами» направлена на популяризацию экопривычек, раздельного сбора отходов и повторного использования материалов среди детей дошкольного возраста», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Акция разделена на муниципальный, региональный и федеральный этапы.
Принять участие в мероприятии могут дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации субъектов России.
Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Алексей Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов.