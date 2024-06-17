РЭО запустил акцию по сбору макулатуры совместно с детскими садами

Российский экологический оператор (РЭО) совместно с детскими садами запустил акцию по сбору макулатуры «Спасаем деревья с Эколятами».

Об этом сообщает 360.ru.

«Любовь к природе и бережное отношение к ней важно прививать с самого юного возраста. Акция по сбору макулатуры «Спасаем деревья с Эколятами» направлена на популяризацию экопривычек, раздельного сбора отходов и повторного использования материалов среди детей дошкольного возраста», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Акция разделена на муниципальный, региональный и федеральный этапы.

Принять участие в мероприятии могут дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации субъектов России.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Алексей Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов.