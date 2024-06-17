RT в Telegram
Подпишись

РЭО запустил акцию по сбору макулатуры совместно с детскими садами

Короткая ссылка
Российский экологический оператор (РЭО) совместно с детскими садами запустил акцию по сбору макулатуры «Спасаем деревья с Эколятами».
РЭО запустил акцию по сбору макулатуры совместно с детскими садами
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает 360.ru.

«Любовь к природе и бережное отношение к ней важно прививать с самого юного возраста. Акция по сбору макулатуры «Спасаем деревья с Эколятами» направлена на популяризацию экопривычек, раздельного сбора отходов и повторного использования материалов среди детей дошкольного возраста», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Акция разделена на муниципальный, региональный и федеральный этапы.

Принять участие в мероприятии могут дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации субъектов России.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Алексей Ягудин стали амбассадорами раздельного сбора отходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить