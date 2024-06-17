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В заповеднике в Ленобласти создадут маршрут «Вепсская тропа»

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В Нижне-Свирском государственном заповеднике в Ленинградском области создадут маршрут «Вепсская тропа».
В заповеднике в Ленобласти создадут маршрут «Вепсская тропа»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на куратора инициативы Филиппа Учуваткина.

Цель маршрута — способствовать развитию познавательного и этнотуризма, а также вовлечению граждан в природоохранную и просветительскую деятельность.

Тропа пройдёт по местам исконного компактного проживания вепсов — одной из малых народностей Северо-Запада. Протяжённость маршрута составит 1,2 км.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в беседе с НСН рассказал об интересе туристов к Байкалу и Краснодарскому краю.

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