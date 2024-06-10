Стала известна программа фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

В столице рассказали о программе фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Так, на фестивальной площадке на Краснопресненской набережной все желающие смогут создать изделия из цветного песка, игрушки из шерсти и позаниматься живописью, сообщает НСН со ссылкой на сайт mos.ru.

На набережной парка «Печатники» специалисты проведут уличные тренировки, мастер-классы по растяжке и кроссфиту, на Крымской набережной — уроки по сальсе, бачате и кизомбе, а на набережной Южного речного вокзала пройдут выступления музыкальных коллективов и литературные чтения.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной сообщало, что на проведение мероприятий в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» поступило более 21 тыс. заявок.