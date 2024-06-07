В Самаре состоятся «Большие гастроли» московского театра Et Cetera

В Самаре с 12 по 16 июня состоятся «Большие гастроли» московского театра Et Cetera.

Об этом сообщает volga.news.

Гастроли, организованные «Росконцертом», пройдут под руководством Александра Калягина.

«Благодаря всероссийскому гастрольно-концертному плану жители даже самых отдалённых уголков нашей страны могут вживую увидеть постановки федеральных театров, побывать на концерте любимого коллектива», — сказала министр культуры России Ольга Любимова.

Спектакли пройдут на сцене Самарского академического театра драмы имени М. Горького. Гости смогут посмотреть постановки «Ревизор.Версия», «Любовная досада» и «Стакан воды».

Ранее сообщалось, что в Московской области пройдёт международный театральный фестиваль «У Троицы».