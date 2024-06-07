На фестивале «Красная площадь» представили книгу Александра Куприянова

На книжном фестивале «Красная площадь» представили книгу главного редактора «Вечерней Москвы» Александра Куприянова «Божья коровка. Амурские повести», которая рассказывает о судьбах людей народов Севера.

«В последнее время стали писать много про Дальний Восток. Я прочитал некоторые из этих книг. И они показались мне очень наивными, написанными иногда на уровне знаний восьмиклассника или студента. А я сам родился на Амуре и только в 18 лет впервые увидел большой город. И для меня было удивительно встретить такой наив в описании коренных северных народов. И поэтому было принято решение написать свою книгу про Дальний Восток», — заявил Куприянов.

Прототипами героев стали люди, встречавшиеся автору на жизненном пути.

В своей книге он хотел показать жизнь северных народов изнутри, познакомить с ними современных читателей.

Куприянов — журналист, писатель, автор повестей и романов «Таймери», «Истопник» и др., заслуженный работник культуры России, Кавалер ордена Дружбы и других наград, с 2011 года — главный редактор «Вечерней Москвы».