Большинство жителей России предпочитают спокойный отпуск
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Об этом, как сообщает газета «Известия», говорится в исследовании Русской школы управления.
По данным исследования, 55% опрошенных предпочитают летом спокойный отпуск, а 45% — активный.
Также выяснилось, что 70% опрошенных планируют посещение культурных мероприятий, на спортивные мероприятия хотят сходить 24%.
Кроме того, 63% респондентов заявили, что будут заниматься спортом или другими активными видами отдыха, 43% планируют учиться на курсах, вебинарах и мастер-классах.
Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал заранее спланировать летний отдых.