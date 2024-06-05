Большинство жителей России предпочитают спокойный отпуск

Более половины жителей России предпочитают спокойный отпуск летом.

Об этом, как сообщает газета «Известия», говорится в исследовании Русской школы управления.

По данным исследования, 55% опрошенных предпочитают летом спокойный отпуск, а 45% — активный.

Также выяснилось, что 70% опрошенных планируют посещение культурных мероприятий, на спортивные мероприятия хотят сходить 24%.

Кроме того, 63% респондентов заявили, что будут заниматься спортом или другими активными видами отдыха, 43% планируют учиться на курсах, вебинарах и мастер-классах.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов посоветовал заранее спланировать летний отдых.