Синоптик Шувалов: ливни с грозами ожидаются в Московском регионе 6 и 7 июня

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Московский регион к концу рабочей недели после небольшого затишья вновь вернутся грозы.

Пик непогоды пройден, однако распределение осадков на территории региона было неравномерным, отметил специалист в комментарии для радиостанции «Говорит Москва».

Синоптик заявил, что в среду, 5 июня, дождей в столице и области не ожидается. Дневные температуры будут держаться в диапазоне +26…+28 °С.

«А четверг и пятница опять новая волна ливневых дождей и гроз. И в пятницу завершение дождливой недели, потому что в субботу уже без осадков», — добавил в заключение Шувалов.

Ранее в Тюменской области объявили штормовое предупреждение в связи с грозами и ветром.