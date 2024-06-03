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На фестивале ледоколов в Петербурге побывали 38 тысяч человек

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На ежегодном фестивале ледоколов в Санкт-Петербурге побывали 38,4 тыс. человек, что на 28% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Фестиваль проходил с 30 мая по 2 июня.

«Гостям предлагалось посетить бесплатные экскурсии, проводимые на борту арктических кораблей. Наибольшей популярностью у посетителей пользовались ледоколы «Мурманск» и «Капитан Сорокин», — рассказали в городской администрации.

Также была предусмотрена программа на берегу.

Ранее НСН сообщала, что в столичном Гостином Дворе 20—23 июня пройдёт ХIII Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность».

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