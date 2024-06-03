На фестивале ледоколов в Петербурге побывали 38 тысяч человек
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Фестиваль проходил с 30 мая по 2 июня.
«Гостям предлагалось посетить бесплатные экскурсии, проводимые на борту арктических кораблей. Наибольшей популярностью у посетителей пользовались ледоколы «Мурманск» и «Капитан Сорокин», — рассказали в городской администрации.
Также была предусмотрена программа на берегу.
Ранее НСН сообщала, что в столичном Гостином Дворе 20—23 июня пройдёт ХIII Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность».