В Курганской области предупредили о жаре до +29 °С 3 июня
Об этом пишет URA.RU.
В субботу, 1 июня, максимальная температура воздуха в регионе составит +22 °С, ожидается небольшой дождь и ветер до 14 м/с, говорится в сообщении.
В воскресенье, 2 июня, дневная температура не превысит +25 °С. А в ночь на понедельник ожидается +7…+12 °С. Скорость ветра составит 3—8 м/с.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в выходные дни, 1 и 2 июня, в Москве ожидаются дожди, грозы. Возможен град.