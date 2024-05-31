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В Курганской области предупредили о жаре до +29 °С 3 июня

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Специалисты ЦГМС Курганской области сообщили, что в регионе в понедельник, 3 июня, прогнозируется температура +24…+29 °С.

Об этом пишет URA.RU.

В субботу, 1 июня, максимальная температура воздуха в регионе составит +22 °С, ожидается небольшой дождь и ветер до 14 м/с, говорится в сообщении.

В воскресенье, 2 июня, дневная температура не превысит +25 °С. А в ночь на понедельник ожидается +7…+12 °С. Скорость ветра составит 3—8 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что в выходные дни, 1 и 2 июня, в Москве ожидаются дожди, грозы. Возможен град.

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