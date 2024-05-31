Объявлены победители второй части Национальной премии интернет-контента — 2024

В Москве подвели итоги III Национальной премии интернет-контента, учреждённой Институтом развития интернета, в этом году главная контент-премия страны для создателей социально значимых проектов состоялась в двух частях.

5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус наградили первых 14 победителей. На второй части премии, которая состоялась 30 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм», назвали лучшие проекты еще в 21 номинации.

Гостями церемонии стали в том числе зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Кроме того, на мероприятии присутствовали генеральный директор «Национальной медиагруппы» Светлана Баланова, директор ТНТ Тина Канделаки и генеральный директор НТВ Алексей Земский, а также многие другие.

«Мы проводим премию в третий раз и видим, что на рынке кратно выросло количество интересного аудитории, качественного и при этом содержательного контента, а это и есть одна из наших главных задач. Россиянам точно будет что посмотреть — искреннего, яркого, эмоционального — в ближайшие годы», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Награды победителям премии вручили в 21 номинации, включая 15 основных, две тематические и четыре специальные.

Лучшей работой в номинации «Дебют» стал короткометражный фильм «Премия». Авторам проекта — «Ами Продакшн» — приз вручили актёр, официальный голос премии ИРИ Сергей Бурунов и генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Лучшим «Видеоконтентом до 3 минут» назван ролик «Пушкинская карта» проекта «РазБЕРИсь». Награду блогер Артур Диланян (более известный как Yan Dilan) и его дочка Дарина, которая помогает папе в создании контента, получили из рук генерального продюсера телеканала ТНТ Аркадия Водахова и телеведущей, резидента Comedy Club Марины Кравец.

Лучшим в номинации «Социальная интернет-акция» назван социально-просветительский проект «Пацаны меняются». Награду вручил министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

В номинации «Короткометражный фильм» победу одержала работа «Тренер», рассказывающая о судьбе бывшего яхтсмена-олимпийца. Авторы проекта получили приз из рук генерального продюсера видеосервиса Okko Гавриила Гордеева и его детей Софии и Серафима.

Mash Room назван лучшим Telegram-каналом. Победителей в этой номинации наградил Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Композиция Максима Фадеева и Маши Гулевич«Скажите детям» стала лучшей в номинации «Музыкальный трек». Награду победителям вручили начальник Управления делами президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и певица Люся Чеботина.

Победу в номинации «Non-scripted-проект» одержало музыкальное шоу «Залетай в тренды — 2», в котором начинающие артисты получают шанс заявить о себе, записав трек со звездой. Награду получили члены жюри шоу — певица Люся Чеботина и блогер Карина Кросс — из рук заместителя генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и директора ТНТ Тины Канделаки.

Победителем в номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» стал проект Lenta.ru «Оружие России: на страже Родины». Статуэтку победителям вручили пранк-журналисты Вован и Лексус.

Лучшим в номинации «Подкаст» стал проект «Не выходя из комнаты» новостного интернет-издания Mash. Победителей наградили учёный-химик, профессор Российской академии наук Артём Оганов и блогер, телеведущая, многодетная мама Тутта Ларсен.

В номинации «Журналистский проект в интернете» награду вручили проекту «МИРНЫЕ», рассказывающему о жизни простых людей в зоне конфликта. Статуэтку создателям проекта — МИА «Россия сегодня» — вручил актёр, министр культуры Республики Северная Осетия — Алания Сослан Фидаров.

Игровой сериал «Крутая перемена» об учителе литературы, который днём учит подростков в школе, а вечером преподаёт заключенным, одержал победу в тематической номинации «Проект Года учителя». Статуэтку команде проекта в лице исполнителя главной роли актёра Никиты Ефремова вручили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и «Директор года России — 2023», директор школы №25 города Калуги, советник министра просвещения РФ на общественных началах Алексей Мокрушин.