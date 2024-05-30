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Актриса Лариса Лужина: Заворотнюк многое сделала для зрителя

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Актриса Лариса Лужина отреагировала на известие о смерти Анастасии Заворотнюк.

Умерла красивая и талантливая женщина и актриса, которая многое сделала для зрителя, поделилась она в беседе с 360.ru.

«Её запомнят как «прекрасную няню», хорошего человека, хорошую мать и жену», — отметила Лужина.

Также коллега Заворотнюк по спектаклю «Страсти по Бумбарашу» в театра Олега Табакова, заслуженный артист России Сергей Угрюмов в разговоре с газетой «Известия» назвал смерть актрисы настоящей трагедией, в том числе для театра.

«Мы с нею начинали ещё в середине 90-х, когда только-только выпустились из студии и вместе работали в нашем первом спектакле — «Бумбараш». Она была яркая и замечательная актриса. Очень жалко», — сказал артист.

Ранее режиссёр Вадим Шмелёв, в чьём фильме «Код апокалипсиса» Анастасия Заворотнюк снималась, признался, что известие о смерти актрисы его шокировало.

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