Сергей Газаров выразил соболезнования в связи со смертью Анастасии Заворотнюк

Актёр и режиссёр театра и кино Сергей Газаров выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк и назвал её уход драмой и потерей для искусства.

«Это трагедия, это драма и для всех окружающих, и для искусства. Она была заметным человеком и очень замечательной актрисой. Я скорблю, как и многие», — поделился он с 360.ru.

Именно благодаря её игре сериал «Моя прекрасная няня» приобрёл огромный успех у публики, отметил Газаров.

Со своей стороны, актриса и ведущая Вера Сотникова, которая вместе с Заворотнюк снималась в сериале «Я больше не боюсь» в 2014 году, сообщила URA.RU, что надеялась на выздоровление актрисы.

«Я была уверена, что всё-таки Настя выберется. Думала, что вот-вот и случится, всё-таки такие врачи, такие великие умы работали над ней. Мне казалось, что должны были (спасти. — RT)», — призналась она.

Ранее режиссёр Вадим Шмелёв, в чьём фильме «Код апокалипсиса» снялась Анастасия Заворотнюк, признался, что известие о смерти актрисы его шокировало.