Алика Смехова: смерть Заворотнюк стала утратой для многих

Актриса Алика Смехова выразила мнение, что уход из жизни Анастасии Заворотнюк — утрата не только для её близких, но и для россиян.

«Здесь, кроме горечи и соболезнования родным и близким, у меня других слов нет. Это утрата, конечно, и для семьи, и для всех нас», — заявила она в беседе с 360.ru.

Смехова отозвалась об актрисе как об «очень хорошем, светлом человеке, очень активном, красивом».

Со своей стороны, заслуженный артист России Александр Мохов, коллега Заворотнюк по сцене, в разговоре с газетой «Известия» рассказал, что в Московском театре Олега Табакова не было никого, кто относился к ней плохо, а сам Табаков воспринимал её как дочь.

«Не было человека, который бы в неё не влюбился по-человечески, по-дружески, по-мужски», — отметил Мохов.

Ранее режиссёр Вадим Шмелёв, в чьём фильме «Код апокалипсиса» Анастасия Заворотнюк снималась, признался, что известие о смерти актрисы его шокировало.