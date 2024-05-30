RT в Telegram
Подпишись

Алика Смехова: смерть Заворотнюк стала утратой для многих

Короткая ссылка
Актриса Алика Смехова выразила мнение, что уход из жизни Анастасии Заворотнюк — утрата не только для её близких, но и для россиян.

«Здесь, кроме горечи и соболезнования родным и близким, у меня других слов нет. Это утрата, конечно, и для семьи, и для всех нас», — заявила она в беседе с 360.ru.

Смехова отозвалась об актрисе как об «очень хорошем, светлом человеке, очень активном, красивом».

Со своей стороны, заслуженный артист России Александр Мохов, коллега Заворотнюк по сцене, в разговоре с газетой «Известия» рассказал, что в Московском театре Олега Табакова не было никого, кто относился к ней плохо, а сам Табаков воспринимал её как дочь.

«Не было человека, который бы в неё не влюбился по-человечески, по-дружески, по-мужски», — отметил Мохов.

Ранее режиссёр Вадим Шмелёв, в чьём фильме «Код апокалипсиса» Анастасия Заворотнюк снималась, признался, что известие о смерти актрисы его шокировало.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить