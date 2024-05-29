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В Москве представили новый международный кинофестиваль «КиноБраво», который пройдёт в Сочи

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Первый международный фестиваль «КиноБраво» пройдёт с 28 сентября по 4 октября в Красной Поляне и большом Сочи, в программу войдут фильмы из Китая, Индии, Бразилии, Эфиопии, ОАЭ, Казахстана, Турции, Сербии, Египта, Ирана, ЮАР, Саудовской Аравии, Узбекистана и других стран.
В Москве представили новый международный кинофестиваль «КиноБраво», который пройдёт в Сочи
  • © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Организаторами выступят кинокомпания «Русский Север» и «Русская Медиагруппа». Мероприятие включает культурную, развлекательную и деловую программы.

Председателем жюри «КиноБраво» станет один из известнейших в киноиндустрии режиссёров, оскароносный Марко Мюллер — бывший председатель жюри Венецианского фестиваля, кинофестивалей в Риме, Локарно, директор международных программ Пекинского кинофестиваля.

Уникальность кинофестиваля состоит, в первую очередь, в том, что «КиноБраво» — это фестиваль зрительского кино. Он объединит около трёх десятков фильмов из России и стран-партнёров.

«Концепция фестиваля зрительского кино сразу нашла поддержку у администрации города Сочи», – отметила генеральный продюсер «КиноБраво» Елена Север.

Она подчеркнула, что фестиваль «проходит в непростое время, но это время новых возможностей».

«Расширение БРИКС стимулирует нас фокусироваться на этих регионах. Но мы приглашаем все страны, которые готовы сотрудничать с Россией, ведь Россия — это часть большой мировой культуры, и наш фестиваль будет тому подтверждением», — добавила Север.

В отеле Four Seasons Moscow уже прошла презентация Международного фестиваля, в числе гостей в отеле появились Ирина Безрукова, Игорь Жижикин, Афина Лукиди, Софья Каштанова, Нино Нинидзе, Александра Ребенок, Вячеслав Макаров и другие звезды российского кино.

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