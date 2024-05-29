Советский и украинский актёр Богдан Козак скончался на 84-м году жизни
Актёр театра и кино, а также режиссёр Богдан Козак, знакомый зрителям по ролям в картинах «Старая крепость» и «До последней минуты», скончался на Украине в возрасте 83 лет.
Траурную новость об уходе советского и украинского актёра из жизни сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.
Ранее стало известно о смерти в возрасте 92 лет советской и российской актрисы театра и кино Елены Муратовой.
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