Советский и украинский актёр Богдан Козак скончался на 84-м году жизни

Актёр театра и кино, а также режиссёр Богдан Козак, знакомый зрителям по ролям в картинах «Старая крепость» и «До последней минуты», скончался на Украине в возрасте 83 лет.

Траурную новость об уходе советского и украинского актёра из жизни сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Ранее стало известно о смерти в возрасте 92 лет советской и российской актрисы театра и кино Елены Муратовой.