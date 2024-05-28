Новый корпус Третьяковки откроется для посещения 30 мая

Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве откроется для посещения 30 мая.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал музея.

«В новом корпусе Третьяковской галереи оборудованы современные экспозиционные и выставочные пространства, в административной части расположены реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив», — рассказали в музее.

Для посетителей предусмотрены зоны отдыха, кафе, сувенирный магазин.

На первом этаже откроется экспозиция «Вселенная Третьяковской галереи», в которую вошли мультимедийные инсталляции «Азбука Третьяковской галереи» и «География Третьяковской галереи».

Ранее сообщалось, что филиал Третьяковской галереи в Самаре представит спецпрограмму «Знакомство с Третьяковкой».