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В Марий Эл ввели ограничения для жителей в связи с высокой пожарной опасностью

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В лесах Марий Эл установлен четвёртый класс пожароопасности. В связи с этим власти ввели запрет на посещение лесов в регионе.

Об этом сообщает ИА МариМедиа со ссылкой на республиканское Минприроды.

В соответствии с действующими ограничениями, гражданам запрещёны: въезд в леса на транспортных средствах в границах лесничеств, разведение открытого огня в лесах, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на землях всех категорий.

Кроме этого, запрещено использование пиротехнических изделий на территориях населённых пунктов, а также на дачных и садовых участках.

Ранее МЧС предупреждало о высокой пожарной опасности в Тверской области 25—27 мая из-за жары.

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