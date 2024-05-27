Иллюзионист из России Григорьев победил на чемпионате Европы по фокусам

Иллюзионист из России Владимир Григорьев победил на чемпионате Европы по фокусам, заняв первое место в жанре Close-up magic.

«На мой взгляд, решение дать первое место русскому иллюзионисту говорит о многом из уст Европы. Были поддержка и бурные овации от иностранных коллег, и не было даже никакого негативного взгляда в сторону русскоговорящих иллюзионистов», — рассказал Григорьев в беседе с RT.

По словам артиста, отношение к российским иллюзионистам как было хорошим, так и осталось, несмотря на политическую обстановку.

«Неважно, какой ты национальности и какой у тебя цвет кожи, здесь оценивает непредвзятое жюри по правилам FISM (Международная ассоциация иллюзионистов). И из трёх конкурсантов из России два взяли призовые места», — пояснил он.

Ранее стало известно, что россиянка Татьяна Минина выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо.