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Иллюзионист из России Григорьев победил на чемпионате Европы по фокусам

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Иллюзионист из России Владимир Григорьев победил на чемпионате Европы по фокусам, заняв первое место в жанре Close-up magic.
Иллюзионист из России Григорьев победил на чемпионате Европы по фокусам
  • Gettyimages.ru
  • © Bob Rowan

«На мой взгляд, решение дать первое место русскому иллюзионисту говорит о многом из уст Европы. Были поддержка и бурные овации от иностранных коллег, и не было даже никакого негативного взгляда в сторону русскоговорящих иллюзионистов», — рассказал Григорьев в беседе с RT.

По словам артиста, отношение к российским иллюзионистам как было хорошим, так и осталось, несмотря на политическую обстановку.

«Неважно, какой ты национальности и какой у тебя цвет кожи, здесь оценивает непредвзятое жюри по правилам FISM (Международная ассоциация иллюзионистов). И из трёх конкурсантов из России два взяли призовые места», — пояснил он.

Ранее стало известно, что россиянка Татьяна Минина выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по тхэквондо.

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