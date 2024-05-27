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Почти 6000 человек посетили фестиваль «Мелиховская весна» в Подмосковье

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В этом году более 5,8 тыс. человек стали гостями XXIV Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», который состоялся в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово».

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и туризма Московской области.

На фестивале свои постановки представил 21 творческий коллектив из разных регионов страны, а также из Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Алжира.

В программу вошли спектакли, связанные с творчеством и биографией А.П. Чехова и А.С. Пушкина, чей 225-летний юбилей отмечается в 2024 году.

Открыл фестиваль спектакль «Вишнёвый сад» театра «Чеховская студия» музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» в постановке японского режиссёра Мотои Миура.

Ранее директор Московского драматического театра «Человек» Владимир Месхишвили в беседе с НСН заявил о росте интереса к театру среди молодых зрителей.

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