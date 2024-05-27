В Москве отремонтируют здание 1939 года постройки в ЦАО
Об этом пишет сайт mos.ru.
По словам председателя Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ивана Щербакова, специалисты проведут в доме 36, строение 1 комплекс внутренних и наружных ремонтных работ: очистят и окрасят потолки в подъездах, частично заменят керамическую плитку на стенах и покрытия полов.
Также планируется отремонтировать фасады, обновить покрытие козырьков входных групп, заменить оконные отливы и блоки, расчистить плиты цоколя.
Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.