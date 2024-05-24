В Тверской области 9 июня пройдёт «Пушкинфест»
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
На Центральной сцене состоится выступление Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика» под управлением главного дирижёра, заслуженного артиста России Александра Канторова и петербургского концертного хора под управлением главного дирижёра, заслуженного артиста России Владимира Беглецова.
Артисты Тверской академической областной филармонии представят театрализованный музыкальный спектакль «Моцарт и Сальери». А в Нянечкином саду Тверской театр кукол покажет спектакль «Жили-были гуси» и проведёт мастер-класс по кукловождению. Также свои постановки представят три уличных театра.
Кроме того, в Читальном зале пройдёт презентация клуба молодых авторов из Нижнего Новгорода.
Ранее директор Дома Гоголя — мемориального музея и научной библиотеки Вера Викулова в беседе с НСН рассказала о роли писателя в биографии Михаила Булгакова.