Археологи ХМАО продолжат раскопки в ансамбле «Священная кедровая роща»

Археологи Ханты-Мансийского автономного округа продолжат раскопки в ансамбле «Священная кедровая роща», заявили в институте археологии Севера.

Об этом сообщает URA.RU.

«Раскопки будут проходить снова в Салыме, ансамбль «Священная кедровая роща» на берегу озера Сырковый Сор. Продолжим начатое в прошлом году исследование. В этом году так же будет проходить студенческая практика, в рамках которой будут проходить занятия со школьниками из Салымской СОШ №2», — заявили в институте.

Там отметили, что все желающие могут принять участие в работе в составе группы профессионалов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве начался полевой археологический сезон.