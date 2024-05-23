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На 94-м году жизни скончался поэт и детский писатель Лев Гаврилов

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На 94-м году жизни скончался поэт и детский писатель Лев Гаврилов, сообщили в Союзе писателей Санкт-Петербурга.
На 94-м году жизни скончался поэт и детский писатель Лев Гаврилов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Лев Николаевич Гаврилов был членом Союза писателей с 1962 года. Он автор 18 книг, среди которых — «Страна друзей», «Всем на удивление», «Три стрелка», «Слонёнок Рам», «Проказники мышата», «Диалоги». Награждён орденом «Знак Почёта» и медалями.

Гаврилов окончил Ленинградский военно-механический институт по специальности «инженер-механик», участвовал в разработках артиллерийских и ракетных систем для кораблей ВМФ и ракетных комплексов для РВСН.

Ранее сообщалось, что советская и российская актриса театра и кино заслуженная артистка России Елена Муратова ушла из жизни в возрасте 92 лет.

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