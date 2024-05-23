Участники акции «Сад памяти» высадят 300 тысяч деревьев в Тюменской области

В лесничествах Тюменской области планируется высадить более 300 тыс. хвойных деревьев в рамках Международной патриотической акции «Сад памяти».

Работы продолжатся до конца мая, пишет «Тюменская область сегодня» со ссылкой на департамент лесного комплекса региона.

Общая площадь новых лесных насаждений составит около 74 га, уточнили в ведомстве.

«В акции участвуют работники лесного хозяйства, коллективы учреждений и организаций, чья профессиональная деятельность связана с лесом», — добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что республика Марий Эл присоединилась к акции «Сад памяти», прошедшей в апреле.