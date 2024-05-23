Участники акции «Сад памяти» высадят 300 тысяч деревьев в Тюменской области
- РИА Новости
Работы продолжатся до конца мая, пишет «Тюменская область сегодня» со ссылкой на департамент лесного комплекса региона.
Общая площадь новых лесных насаждений составит около 74 га, уточнили в ведомстве.
«В акции участвуют работники лесного хозяйства, коллективы учреждений и организаций, чья профессиональная деятельность связана с лесом», — добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что республика Марий Эл присоединилась к акции «Сад памяти», прошедшей в апреле.