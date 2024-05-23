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Участники акции «Сад памяти» высадят 300 тысяч деревьев в Тюменской области

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В лесничествах Тюменской области планируется высадить более 300 тыс. хвойных деревьев в рамках Международной патриотической акции «Сад памяти».
Участники акции «Сад памяти» высадят 300 тысяч деревьев в Тюменской области
  • РИА Новости

Работы продолжатся до конца мая, пишет «Тюменская область сегодня» со ссылкой на департамент лесного комплекса региона.

Общая площадь новых лесных насаждений составит около 74 га, уточнили в ведомстве.

«В акции участвуют работники лесного хозяйства, коллективы учреждений и организаций, чья профессиональная деятельность связана с лесом», — добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что республика Марий Эл присоединилась к акции «Сад памяти», прошедшей в апреле.

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