Дизайнеры создадут коллекцию для бренда «Москва — молодёжная столица России»

Столичных предпринимателей пригласили принять участие в конкурсе, который запустили проекты «Молодёжь Москвы» и «Сделано в Москве». Участникам предлагается разработать собственные коллекции одежды и аксессуаров для бренда «Москва — молодёжная столица России».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Москва носит звание молодёжной столицы России, это настоящий бренд, у которого должна быть своя узнаваемая символика, в том числе и запоминающийся мерч», — прокомментировала председатель столичного комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

При разработке коллекции авторы должны использовать элементы уже существующего фирменного стиля бренда «Москва — молодёжная столица России».

Победителя определят в ходе голосования на портале «Молодёжь Москвы». Работы будут принимать до 10 июня.

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