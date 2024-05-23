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Дизайнеры создадут коллекцию для бренда «Москва — молодёжная столица России»

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Столичных предпринимателей пригласили принять участие в конкурсе, который запустили проекты «Молодёжь Москвы» и «Сделано в Москве». Участникам предлагается разработать собственные коллекции одежды и аксессуаров для бренда «Москва — молодёжная столица России».
Дизайнеры создадут коллекцию для бренда «Москва — молодёжная столица России»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Москва носит звание молодёжной столицы России, это настоящий бренд, у которого должна быть своя узнаваемая символика, в том числе и запоминающийся мерч», — прокомментировала председатель столичного комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

При разработке коллекции авторы должны использовать элементы уже существующего фирменного стиля бренда «Москва — молодёжная столица России».

Победителя определят в ходе голосования на портале «Молодёжь Москвы». Работы будут принимать до 10 июня.

Ранее стилист Марина Герман в беседе с «Радио 1» рассказала о трендах 2024 года. В частности, по её мнению, будет актуальна одежда из льна.

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