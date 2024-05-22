Телеканал 360.ru запустил онлайн-игру на платформе Roblox

Телеканал 360.ru запустил игровое пространство, где каждый сможет «почувствовать себя настоящим репортёром» — теперь это возможно на платформе Roblox.

Как сообщил заместитель гендиректора телеканала Алексей Коваль, платформа Roblox сегодня невероятно востребована у детей и подростков.

«Если мы хотим заинтересовать подростков, показать им красоты и богатства нашего региона и перевести из мира онлайн в офлайн, то подобная игра — точно самый эффективный способ. Кстати, для того чтобы попасть в самое ядро целевой аудитории проекта, к разработке и тестам мы активно привлекали студентов и даже школьников», — подчеркнул он.

В игровом парке собраны самые знаковые локации Московской области, среди них удивительный дом-слон, коллайдер, аэропорт Домодедово.

Как сообщает пресс-служба, на «Острове 360» нужно пройти маршрут с разными локациями.