RT в Telegram
Подпишись

Телеканал 360.ru запустил онлайн-игру на платформе Roblox

Короткая ссылка
Телеканал 360.ru запустил игровое пространство, где каждый сможет «почувствовать себя настоящим репортёром» — теперь это возможно на платформе Roblox.

Как сообщил заместитель гендиректора телеканала Алексей Коваль, платформа Roblox сегодня невероятно востребована у детей и подростков.

«Если мы хотим заинтересовать подростков, показать им красоты и богатства нашего региона и перевести из мира онлайн в офлайн, то подобная игра — точно самый эффективный способ. Кстати, для того чтобы попасть в самое ядро целевой аудитории проекта, к разработке и тестам мы активно привлекали студентов и даже школьников», — подчеркнул он.

В игровом парке собраны самые знаковые локации Московской области, среди них удивительный дом-слон, коллайдер, аэропорт Домодедово.

Как сообщает пресс-служба, на «Острове 360» нужно пройти маршрут с разными локациями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить