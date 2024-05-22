Вдова актёра Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова умерла в возрасте 82 лет

Член Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России, вдова народного артиста СССР Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова скончалась в возрасте 82 лет.

Об этом информирует пресс-служба союза.

«Ушла из жизни... Пуговкина-Лаврова Ирина Константиновна», — сказано в сообщении.

Отмечается, что много лет она была администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями.

Пуговкина-Лаврова прожила 18 лет в браке с народным артистом Михаилом Пуговкиным.

19 мая актёр Олег Зимин скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в московском театре «Поколение», в котором он служил с 2006 года.