Вдова актёра Михаила Пуговкина Ирина Пуговкина-Лаврова умерла в возрасте 82 лет
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Об этом информирует пресс-служба союза.
«Ушла из жизни... Пуговкина-Лаврова Ирина Константиновна», — сказано в сообщении.
Отмечается, что много лет она была администратором в ялтинском отделении Бюро кинопропаганды, занималась организацией выступлений и встреч артистов со зрителями.
Пуговкина-Лаврова прожила 18 лет в браке с народным артистом Михаилом Пуговкиным.
19 мая актёр Олег Зимин скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в московском театре «Поколение», в котором он служил с 2006 года.